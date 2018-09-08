В Краснодарском крае четверо людей погибли в ДТП с ГАЗелью

Инцидент произошел минувшей ночью Тимашевском районе. Водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с ГАЗелью. В машине находились 5 человек, мужчина и три пассажира скончались на месте от полученных травм, еще один человек был госпитализирован с травмами.На данный момент причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, ведется расследование.