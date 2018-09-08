В Краснодарском крае четверо людей погибли в ДТП с ГАЗелью
В Краснодарском крае в ДТП при столкновении легкового автомобиля и ГАЗели погибли четыре человека, еще один пострадавший находится в больнице с травмами, сообщают местные СМИ. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель машины ВАЗ.
Инцидент произошел минувшей ночью Тимашевском районе. Водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с ГАЗелью. В машине находились 5 человек, мужчина и три пассажира скончались на месте от полученных травм, еще один человек был госпитализирован с травмами.
На данный момент причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, ведется расследование.
Инцидент произошел минувшей ночью Тимашевском районе. Водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с ГАЗелью. В машине находились 5 человек, мужчина и три пассажира скончались на месте от полученных травм, еще один человек был госпитализирован с травмами.
На данный момент причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, ведется расследование.
Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 09:16