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У кроссовера Geely Atlas появился «близнец» Proton X70

Компания Proton в Малайзии представила новый кроссовер Proton X70, который является перелицованным Geely Boyue. Уже этой осенью новая модель должна появиться на авторынке.

У кроссовера Geely Atlas появился «близнец» Proton X70


В прошлом году китайская компания Geely купила практически 50% акций Proton. И сейчас она решила выпускать автомобили для малайзийского рынка. Proton X70 отличается от Geely Boyue пересмотренной радиаторной решеткой и названием, которое будет указано между задними фарами. Также стало известно, что новинка получит расположенный справа руль.

Proton X70 поступит на авторынок с 1,8 бензиновым мотором мощность, которого оставит 181 лошадиных сил, работающий в паре с 6-ступенчатой механической или автоматической трансмиссией и передним или полным приводом.

 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:24
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