У кроссовера Geely Atlas появился «близнец» Proton X70

В прошлом году китайская компания Geely купила практически 50% акций Proton. И сейчас она решила выпускать автомобили для малайзийского рынка. Proton X70 отличается от Geely Boyue пересмотренной радиаторной решеткой и названием, которое будет указано между задними фарами. Также стало известно, что новинка получит расположенный справа руль.Proton X70 поступит на авторынок с 1,8 бензиновым мотором мощность, которого оставит 181 лошадиных сил, работающий в паре с 6-ступенчатой механической или автоматической трансмиссией и передним или полным приводом.