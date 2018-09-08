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Samsung оборудует смартфоны вращающимися камерами

Компания Samsung получила патент на еще одну технологию вращающейся камеры. Согласно обнародованной в сети документации, устройство под номером US10070062 сможет поворачиваться в разные стороны, ввиду чего им можно будет заменить переднюю и заднюю камеры.

Samsung оборудует смартфоны вращающимися камерами


Первый патент, полученный брендом Samsung, описывал устройство с большими масштабами, которое поворачивалось вокруг дисплея, занимая позиции основной и передней камер. Специалисты пришли к выводу о том, что подобная технология может не понравиться пользователям, так как со временем поворотный механизм выйдет из строя, а сам записывающий прибор будет делать некачественные снимки.

Новая камера от Samsung также должна получить специальный набор датчиков, отвечающих за разный функционал. Они будут фиксировать приближение к монитору, движущиеся объекты и многое другое. Представители компании отмечают, что в будущем данная технология даст возможность сэкономить место на дисплее смартфонов и избавиться от так называемой «моноброви».

 
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Технологии / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:52
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