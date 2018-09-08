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Эксперты назвали главные преимущества Xiaomi Pocophone F1

Эксперты назвали главные преимущества нового смартфона Pocophone F1. По словам специалистов, интерфейс устройства отличается от привычного всем MIUI, располагая дополнительными утилитами.


Эксперты назвали главные преимущества Xiaomi Pocophone F1


В первую очередь стоит выделить Widevine L1, который является плагином для воспроизведения видеозаписей в максимальном разрешении. Он дает возможность адаптировать качество картинки под дисплей. В приложении YouTube для смартфона появилась масса новых функций, среди которых удобная кнопка масштабирования.

По словам специалистов, устройство имеет и определенные недостатки, среди которых отсутствие возможности посмотреть на уровень заряда батареи в процентном соотношении. Также в оболочке операционной системы довольно неудобная строка уведомлений, перекрывающая примерно 40 процентов экрана.

Поддержка 4K 60 кадров в секунду на задней камере также входит в перечень преимуществ Pocophone F1. Любители музыки также должны обратить внимание на устройство, располагающее динамиками и аудиокартой PUBG.

 
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:00
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