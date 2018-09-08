Эксперты назвали главные преимущества Xiaomi Pocophone F1

В первую очередь стоит выделить Widevine L1, который является плагином для воспроизведения видеозаписей в максимальном разрешении. Он дает возможность адаптировать качество картинки под дисплей. В приложении YouTube для смартфона появилась масса новых функций, среди которых удобная кнопка масштабирования.По словам специалистов, устройство имеет и определенные недостатки, среди которых отсутствие возможности посмотреть на уровень заряда батареи в процентном соотношении. Также в оболочке операционной системы довольно неудобная строка уведомлений, перекрывающая примерно 40 процентов экрана.Поддержка 4K 60 кадров в секунду на задней камере также входит в перечень преимуществ Pocophone F1. Любители музыки также должны обратить внимание на устройство, располагающее динамиками и аудиокартой PUBG.