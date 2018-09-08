Учёные обнаружили в Антарктиде останки вымерших пингвинов
На побережье Восточной Антарктиды под снегом китайские специалисты обнаружили сотни мумий пингвинов, вымерших сотни лет назад. Находка была сделана экспертами на полуострове Лонг.
Покинутые колонии одного из самых распространённых видов пингвинов Адели обнаружили в Антарктиде специалисты из китайского Университета науки и технологий. Согласно, проведённому анализу останков птиц, они погибли около 750 и 200 лет назад. По предположению зоологов, пингвины массово вымерли по причине изменения климата.
По мнению специалистов, таяние снега и большое количество осадков в летний период могло привести к гипотермии морских птиц. По словам учёных, над пингвинами Адели и сегодня нависает угроза вымирания, потому что в настоящее время климатические условия на Земле подвержены изменениям.
Покинутые колонии одного из самых распространённых видов пингвинов Адели обнаружили в Антарктиде специалисты из китайского Университета науки и технологий. Согласно, проведённому анализу останков птиц, они погибли около 750 и 200 лет назад. По предположению зоологов, пингвины массово вымерли по причине изменения климата.
По мнению специалистов, таяние снега и большое количество осадков в летний период могло привести к гипотермии морских птиц. По словам учёных, над пингвинами Адели и сегодня нависает угроза вымирания, потому что в настоящее время климатические условия на Земле подвержены изменениям.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 10:08