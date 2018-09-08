Учёные обнаружили в Антарктиде останки вымерших пингвинов

Покинутые колонии одного из самых распространённых видов пингвинов Адели обнаружили в Антарктиде специалисты из китайского Университета науки и технологий. Согласно, проведённому анализу останков птиц, они погибли около 750 и 200 лет назад. По предположению зоологов, пингвины массово вымерли по причине изменения климата.По мнению специалистов, таяние снега и большое количество осадков в летний период могло привести к гипотермии морских птиц. По словам учёных, над пингвинами Адели и сегодня нависает угроза вымирания, потому что в настоящее время климатические условия на Земле подвержены изменениям.