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Учёные обнаружили в Антарктиде останки вымерших пингвинов

На побережье Восточной Антарктиды под снегом китайские специалисты обнаружили сотни мумий пингвинов, вымерших сотни лет назад. Находка была сделана экспертами на полуострове Лонг.

Учёные обнаружили в Антарктиде останки вымерших пингвинов


Покинутые колонии одного из самых распространённых видов пингвинов Адели обнаружили в Антарктиде специалисты из китайского Университета науки и технологий. Согласно, проведённому анализу останков птиц, они погибли около 750 и 200 лет назад. По предположению зоологов, пингвины массово вымерли по причине изменения климата.

По мнению специалистов, таяние снега и большое количество осадков в летний период могло привести к гипотермии морских птиц. По словам учёных, над пингвинами Адели и сегодня нависает угроза вымирания, потому что в настоящее время климатические условия на Земле подвержены изменениям.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 10:08
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