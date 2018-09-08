В Башкирии из окна 4-го этажа выпал ребенок
В Башкирии местные СМИ сообщают, что из окна 4-го этажа выпал мальчик. Также говорится о том, что ребенок выжил.
Инцидент произошел в одном из общежитий города Стерлитамак. По предварительной информации, ребенку около 10 лет. На место происшествия прибыла карета скорой помощи, медики госпитализировали выпавшего из окна мальчика. На момент приезда специалистов ребенок был жив.
На данный момент причины произошедшего устанавливаются.
Инцидент произошел в одном из общежитий города Стерлитамак. По предварительной информации, ребенку около 10 лет. На место происшествия прибыла карета скорой помощи, медики госпитализировали выпавшего из окна мальчика. На момент приезда специалистов ребенок был жив.
На данный момент причины произошедшего устанавливаются.
Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:36