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Ксения Собчак собрала звездных друзей на закрытом ужине

Прославленная эпатажная журналистка, бывшая телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также экс-кандидат в президенты России 2018 Ксения Собчак устроила для своих звездных друзей закрытую вечеринку в модном московском ресторане «Sub-Zero Wolf».

Ксения Собчак собрала звездных друзей на закрытом ужине


На днях одна из самых эпатажных знаменитостей российского шоу-бизнеса решила устроить для своих близких звездных друзей закрытый ужин. На свое мероприятия Ксения Собчак пригласила своего любимого супруга и известного актера Максима Виторгана, телеведущую и музыкального продюсера Яну Рудковскую, успешную фотомодель и актрису Оксану Лаврентьеву с мужем Александром Цыпкиным и многих других небезызвестных личностей.

Для своей закрытой вечеринки в довольно престижном столичном заведении Ксения Собчак выбрала современное и весьма оригинальное платье-халат. Кормить своих почетных гостей бывшая телеведущая прославленной телестройки «Дом-2» доверила известному и многими любимому шеф-повару «Soneva Hotels» Дэвиду Ньюстеду.

Несмотря на традиции, Ксения Собчак не стала выхваляться у себя на страничке в социальной сети Instagram роскошной обстановкой закрытого ужина и рассказывать преданным поклонникам о том, чем же она угощала своих звездных друзей.

Известнейшая российская телеведущая и музыкальных продюсер Дмитрия Билана Яна Рудковская явилась на закрытую вечеринку бывшего кандидата в президенты России 2018 в платье от своего любимого модного дома «Dior». Стоит подчеркнуть, что знаменитость оказалась одной из самых ярких звезд на мероприятии Ксении Собчак.

Ксения Собчак собрала звездных друзей на закрытом ужине


Ни для кого не является секретом, что Яну Рудковскую постоянно критикуют многочисленные недоброжелатели за её любовь к напускной роскоши. Тем не менее, музыкальный продюсер продолжает не обращать внимания на высказывания огромнейшего количества злопыхателей и одевается, а также ведет себя так, как ей самой того хочется.

Также гостями закрытого ужина Ксении Собчак стала Яна Расковалова – дизайнер ювелирных украшений, а также её любимый супруг питерский предприниматель Вадим. Дина Хабирова – партнер холдинга «Ginza Project» по четырем проектам премиум-класса – ресторанам «Твербуль», «Боно», «Дом Карло», «Sixty» посетила вечеринку журналистки в гордом одиночестве.

Ксения Собчак собрала звездных друзей на закрытом ужине


Вдобавок на свою закрытую вечеринку эпатажная знаменитость решила пригласить Светлану Шишханову – основательницу компании «Smile World» (эксклюзивный дистрибьютор брендов «Caramel», «Pom d’Api» и «Nicele Benisti» в России), Наталью Дубовицкую – заместителя генерального директора по связям с общественностью ОАО «Группа промышленных предприятий РКП» и многих других.

К слову, о закрытой ужине Ксении Собчак, несмотря на то, что сама звезда о нем не рассказывала преданным поклонникам, не смогли не высказаться недоброжелатели знаменитости, которые просто-таки забросали бывшую телеведущую одного из самых скандальных телепроектов России нелицеприятными комментариями и сообщениями.

Ксения Собчак собрала звездных друзей на закрытом ужине


«Собчак, хватит уже своими деньгами раскидываться налево и направо! Лучше бы вложила их куда-то! Либо же помогла бы нуждающимся!!! Уже всем и так давно стало понятно, что у тебя тех денег куры не клюют!!!», «Ну а что тут такого? Подзаработала Ксения на выборах президента в этом году, теперь живет на широкую ногу. То частный самолет, то неоднократные поездки за границу..теперь вот закрытые вечеринки решила устраивать.. Живут же люди!», «Собчак, Собчак! Тебе не стыдно хоть? Как можно так жить? То, что ты ничего не писала у себя в микроблоге об этом вечере, не значит, что о нем никто не узнает!!!», - продолжают активно писать недоброжелатели Ксении Собчак в Сети.

 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:40
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