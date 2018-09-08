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Стоимость смартфона Xiaomi Mi 8 Youth стала известна благодаря рекламному плакату

В одном из розничных магазинов был размещён рекламный плакат, который рассекретил стоимость, ещё не представленного смартфона Xiaomi Mi 8 Youth. Информация о новом устройстве продолжает появляться в СМИ.

Стоимость смартфона Xiaomi Mi 8 Youth стала известна благодаря рекламному плакату


Что интересно, плакат, рассекретивший цену нового смартфона, был написан от руки и размещён в магазине потребительской электроники. Из записи следует, что стоимость Xiaomi Mi 8 Youth составит 293 доллара, что эквивалентно 20 164 рубля. Стоит отметить, что рекламная вывеска подтверждает, появившееся ранее слухи, о ценнике устройства. Презентация новинки запланирована на 18-19 сентября, тогда же потенциальные покупатели узнают точную стоимость гаджета.

Ожидается, что Xiaomi Mi 8 Youth получит двойную тыльную камеру с датчиком 12 Мп, 6,26-дюймовый дисплей и селфи-камеру на 24 Мп. В основе смартфона будет лежать однокристальный процессор Snapdragon 710 с ОЗУ на 6 Гб и ПЗУ на 64 Гб. Поддерживать питание девайсу будет батарея ёмкостью 3 250 мАч, а управлять им можно будет посредством операционной системы Android Oreo с прошивкой MIUI 9. В продажу смартфон поступит в золотистом, розовом, черном, синем, сером, белом, зеленом, красном, розовом и двух градиентных цветовых решениях.

 
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Добавил: Алина Сегодня, 08:00
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