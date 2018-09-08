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Робби Уильямса стал отцом в третий раз

Британский певец Робби Уильямс стал отцом в третий раз. Новорожденный ребёнок в семье артиста появился при помощи суррогатного материнства.

Робби Уильямса стал отцом в третий раз


Накануне стало известно о том, что 44-летний Робби Уильямс и его супруга актриса Айда Филд стали родителями в третий раз. О радостном событии рассказал сам певец со своей женой в интервью с журналистами. Ребёнка родила суррогатная мать, на свет он появился в Лос-Анджелесе. До сих пор звёздная семья держала в секрете новость о том, что у них ожидается пополнение.

На странице Айды Филд в Instagram недавно появилась чёрно-белая фотография, на которой запечатлена маленькая ручка младенца. В описании к снимку она отметила, что им с мужем пришлось пройти долгий и очень сложный путь для того, чтобы малышка появилась на свет. Также актриса выразила свою благодарность суррогатной матери за то счастье, что она им подарила, назвав её невероятной женщиной. Стоит отметить, что звёздная пара помимо младенца воспитывает дочь Теодору Роуз и сына Чарлтона Валентина.

 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:20
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