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Фестиваль Бориса Гребенщикова "Части света" пройдет в Юсуповском саду 8 сентября

В Санкт-Петербурге 8 сентября на территории Юсуповского сада пройдёт фестиваль всемирной музыки «Части света». Организаторами мероприятия выступают Борис Гребенщиков и компания «Светлая музыка».

Фестиваль Бориса Гребенщикова "Части света" пройдет в Юсуповском саду 8 сентября


В этом году фестиваль «Части света» проходит второй раз, первое мероприятие прошло в 2017 году, тогда его посетили более 5 000 человек. На главной сцене ожидается выступление электро-афро-фанк группы Ibibio Sound Machine, ансамбля «Белое Злато», ситаристки из Великобритании Шима Мухерджи, фолк-группы «Мельница», композитора и гитариста Гоши Арбана, финского трио Kimmo Pohjonen Skin и польской инструменталистки Марии Помяновска.

На закрытии фестиваля выступит проект Бориса Гребенщикова «Аквариум International», музыканты представят специальную программу, в рамках которой выступят участники фестиваля. Мероприятие пройдёт на двух сценах в период с 15:00 до 23:00 часов.

 
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Добавил: Алина Сегодня, 07:40
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