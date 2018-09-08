Фестиваль Бориса Гребенщикова "Части света" пройдет в Юсуповском саду 8 сентября

В этом году фестиваль «Части света» проходит второй раз, первое мероприятие прошло в 2017 году, тогда его посетили более 5 000 человек. На главной сцене ожидается выступление электро-афро-фанк группы Ibibio Sound Machine, ансамбля «Белое Злато», ситаристки из Великобритании Шима Мухерджи, фолк-группы «Мельница», композитора и гитариста Гоши Арбана, финского трио Kimmo Pohjonen Skin и польской инструменталистки Марии Помяновска.На закрытии фестиваля выступит проект Бориса Гребенщикова «Аквариум International», музыканты представят специальную программу, в рамках которой выступят участники фестиваля. Мероприятие пройдёт на двух сценах в период с 15:00 до 23:00 часов.