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В московском клубе Cition Hall не состоялся концерт американского рэпера Tekashi69

В московском клубе Cition Hall 7 сентября был отменён концерт американского рэпера Tekashi69. Как сообщили организаторы мероприятия, выступление не состоялось, так как музыкант не прилетел в Москву.

В московском клубе Cition Hall не состоялся концерт американского рэпера Tekashi69


По словам устроителей концерта, самолёт с репером Tekashi69, которого ждали на концерт в Москве, должен был прилететь в Стокгольм 6 сентября в 17.20, однако этого не произошло. О причинах отмены концерта никто не знает, ни московские организаторы, ни менеджмент самого артиста с точностью на этот вопрос ответить не могут.

При этом отмечается, что отменяется выступление американского рэпера не только в Москве, но и вся часть гастрольного тура находится под вопросом. Это уже не втрое аннулирование концерта Tekashi69 в российской столице за год. Первая поездка артиста в Россию планировалась в марте текущего года, однако тогда музыканту пришлось отменить выступление по причине судебного разбирательства.

 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:20
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