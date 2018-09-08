В московском клубе Cition Hall не состоялся концерт американского рэпера Tekashi69

По словам устроителей концерта, самолёт с репером Tekashi69, которого ждали на концерт в Москве, должен был прилететь в Стокгольм 6 сентября в 17.20, однако этого не произошло. О причинах отмены концерта никто не знает, ни московские организаторы, ни менеджмент самого артиста с точностью на этот вопрос ответить не могут.При этом отмечается, что отменяется выступление американского рэпера не только в Москве, но и вся часть гастрольного тура находится под вопросом. Это уже не втрое аннулирование концерта Tekashi69 в российской столице за год. Первая поездка артиста в Россию планировалась в марте текущего года, однако тогда музыканту пришлось отменить выступление по причине судебного разбирательства.