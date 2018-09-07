Появились слухи, что Саймон Марданшин и Ирина Пинчук объявили себя парой

При этом парень пришел на Поляну не просто так, а уже имея симпатию к Ирине Пинчук, с которой успел познакомиться на свадьбе Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес.Саймон надеялся, что сразу начнет строить отношения с Ирой, однако та еще какое-то время была на Острове любви и лишь вчера вернулась в Москву. Тем не менее, если верить слухам, то ребята уже объявили себя парой и заселились в отдельную комнату.Стоит отметить, что помимо Марданшина на Поляне Пинчук ждал еще и Никита Шалюков, который на протяжении двух недель устраивал для девушки романтические свидания по видеосвязи, читал ей стихи, пел песни, дарил цветы и признавался в чувствах, но, судя по всему, участница выбрала молодого человека, сделавшего для нее ровным счетом ничего.Что касается зрителей, то они надеются, что слухи не подтвердятся и Ира все-таки даст шанс Никите, ведь, по их мнению, он заслужил ее внимания больше, чем Саймон.