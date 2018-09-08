Ученые разгадали тайну происхождения узоров на поверхности Луны

Как показало моделирование, завихрения появляются непосредственно у источника магнитного поля, которым выступают каналы, образованные неравномерным остыванием лавы, представляя тем самым вид классических лавовых трубок.Образовались они предположительно 3-4 миллиарда лет назад, при остывании базальтовых пород. Эксперименты ученых показали, что лунные породы получают магнитные свойства при нагреве до 600 градусов Цельсия и последующем охлаждении. Объясняется процесс разрушением минералов высокой температурой с последующим высвобождением заключенных в них частиц железа.