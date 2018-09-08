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Ученые разгадали тайну происхождения узоров на поверхности Луны

Исследователи США объяснили причины, по которым на поверхности Луны возникают узоры из светлых волнистых линий. Ученые связали данные явления с вихрями, координаты происхождения которых совпадают с участками высокой напряженности планетарного магнитного поля, информация из сообщений издания Science Alert.
Ученые разгадали тайну происхождения узоров на поверхности Луны


Как показало моделирование, завихрения появляются непосредственно у источника магнитного поля, которым выступают каналы, образованные неравномерным остыванием лавы, представляя тем самым вид классических лавовых трубок.

Образовались они предположительно 3-4 миллиарда лет назад, при остывании базальтовых пород. Эксперименты ученых показали, что лунные породы получают магнитные свойства при нагреве до 600 градусов Цельсия и последующем охлаждении. Объясняется процесс разрушением минералов высокой температурой с последующим высвобождением заключенных в них частиц железа.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 05:30
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