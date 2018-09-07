Обнародованы самые востребованные характеристики смартфонов
Разработчики AnTuTu обнародовали самые востребованные характеристики смартфонов. «Портрет» такого устройства следующий: Full HD-дисплей, 6 гигабайт «оперативки», 8-ядерный CPU. Функционирует он на Android Oreo.
Смартфоны с разрешением Full HD занимают до четверти всех Android-устройств. Касательно такого параметра, как экранная диагональ, самыми востребованными являются гаджеты на 6, 5,5 и 6,2 дюйма. Почти 75 % смартфонов обладают процессорами на 8 ядер. Касательно памяти, лидерами в этом плане являются девайсы с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Android Oreo занимает долю в 61 %.
Стоит помнить, что специалисты брали сведения из результатов тестирований AnTuTu, и чем гаджет проще, тем меньшее число пользователей будет его проверять посредством различных ПО.
Смартфоны с разрешением Full HD занимают до четверти всех Android-устройств. Касательно такого параметра, как экранная диагональ, самыми востребованными являются гаджеты на 6, 5,5 и 6,2 дюйма. Почти 75 % смартфонов обладают процессорами на 8 ядер. Касательно памяти, лидерами в этом плане являются девайсы с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Android Oreo занимает долю в 61 %.
Стоит помнить, что специалисты брали сведения из результатов тестирований AnTuTu, и чем гаджет проще, тем меньшее число пользователей будет его проверять посредством различных ПО.
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 21:30