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Обнародованы самые востребованные характеристики смартфонов

Разработчики AnTuTu обнародовали самые востребованные характеристики смартфонов. «Портрет» такого устройства следующий: Full HD-дисплей, 6 гигабайт «оперативки», 8-ядерный CPU. Функционирует он на Android Oreo.

Обнародованы самые востребованные характеристики смартфонов


Смартфоны с разрешением Full HD занимают до четверти всех Android-устройств. Касательно такого параметра, как экранная диагональ, самыми востребованными являются гаджеты на 6, 5,5 и 6,2 дюйма. Почти 75 % смартфонов обладают процессорами на 8 ядер. Касательно памяти, лидерами в этом плане являются девайсы с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Android Oreo занимает долю в 61 %.

Стоит помнить, что специалисты брали сведения из результатов тестирований AnTuTu, и чем гаджет проще, тем меньшее число пользователей будет его проверять посредством различных ПО.

 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 21:30
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