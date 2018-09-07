Обнародованы самые востребованные характеристики смартфонов

Смартфоны с разрешением Full HD занимают до четверти всех Android-устройств. Касательно такого параметра, как экранная диагональ, самыми востребованными являются гаджеты на 6, 5,5 и 6,2 дюйма. Почти 75 % смартфонов обладают процессорами на 8 ядер. Касательно памяти, лидерами в этом плане являются девайсы с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Android Oreo занимает долю в 61 %.Стоит помнить, что специалисты брали сведения из результатов тестирований AnTuTu, и чем гаджет проще, тем меньшее число пользователей будет его проверять посредством различных ПО.