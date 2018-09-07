Зрители «Дома-2» уверены, что в головной боли Ксении Бородиной виновата Ольга Бузова
Несколько дней назад ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина сообщила своим фанатам о том, что у нее невыносимо сильно болит голова, но результаты МРТ и других обследований говорят, что все в норме, поэтому причина мигрени так и не установлена.
Однако зрители реалити-шоу быстро разгадали причину – недавно был проведен подсчет рейтингов новой программы «Бородина против Бузовой» и результаты говорят об успехе отнюдь не Ксении.
Стоит отметить, что о зависти Бородиной к успеху Бузовой пользователи Сети говорят уже который год подряд. Правда фанаты Ксении все же считают, что это их любимице следует завидовать, ведь она построила крепкую семью и успешную карьеру на телевидении.
Тем не менее, поклонники Оли уверены, что Курбана Омарова сложно назвать идеальным мужем, который по факту не работает, а лишь разглагольствует в социальных сетях на различные животрепещущие темы. Да и с успехом на работе согласиться им трудно, ведь ее достижения заметно уступают достижениям Бузовой.
Впрочем, фолловеры Ксении всегда крыли процветание Оли тем, что Бородину на «Доме-2» любят и уважают больше, а потому это говорит о многом. Однако после публикации рейтингов нового шоу оправдывать своего кумира им стало нечем.
Все дело в том, что по результатам именно Бузова признана лучшей ведущей, а не Бородина, как это было раньше.
Однако зрители реалити-шоу быстро разгадали причину – недавно был проведен подсчет рейтингов новой программы «Бородина против Бузовой» и результаты говорят об успехе отнюдь не Ксении.
Стоит отметить, что о зависти Бородиной к успеху Бузовой пользователи Сети говорят уже который год подряд. Правда фанаты Ксении все же считают, что это их любимице следует завидовать, ведь она построила крепкую семью и успешную карьеру на телевидении.
Тем не менее, поклонники Оли уверены, что Курбана Омарова сложно назвать идеальным мужем, который по факту не работает, а лишь разглагольствует в социальных сетях на различные животрепещущие темы. Да и с успехом на работе согласиться им трудно, ведь ее достижения заметно уступают достижениям Бузовой.
Впрочем, фолловеры Ксении всегда крыли процветание Оли тем, что Бородину на «Доме-2» любят и уважают больше, а потому это говорит о многом. Однако после публикации рейтингов нового шоу оправдывать своего кумира им стало нечем.
Все дело в том, что по результатам именно Бузова признана лучшей ведущей, а не Бородина, как это было раньше.
«Ну понятно, почему у Ксюнечки головка болит, а причин нет) Буз и тут нагадила, стала лучшей ведущей на новом шоу) Можно ожидать серии постов в духе «семья для меня главное»)», «Не надо было на МРТ тратиться, тут и так все понятно) были бы рейтинги повыше, чем у Бузовой, и голова бы не болела)», - высказались недоброжелатели Ксении.