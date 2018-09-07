В Череповце на Северном шоссе в ДТП травмы получила 28-летняя девушка

Как сообщает Госавтоинспекция города Череповца, автомобиль Volkswagen Passat пытался выехать с прилегающей территории, но не уступил дорогу "десятке", нарушив при этом правила дорожного движения. В результате произошло столкновение. Отечественный автомобиль пострадал сильнее, чем иномарка. 28-летняя девушка была госпитализирована с сотрясением головного мозга, о других пострадавших информации нет.