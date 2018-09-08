Учёные: Гель-лак для ногтей содержит больше микробов

Учёные провели исследование, в котором задействованных добровольцев-медиков разделили на три группы: первой был сделан гель-маникюр, ногти членов второй команды окрасили обычным лаком, третьим ничего не декорировали. Далее специалисты на протяжении двух недель исследовали бактериальные культуры на ногтях испытуемых.Учёные выяснили следующее, ногти всех участников эксперимента по прошествии указанного времени загрязнились относительно одинаково, однако те из них, в маникюре которых использовалось покрытие, совмещающее свойства маникюрных лаков и гелей, сохраняли большее число микробов даже после тщательной очистки спиртовым раствором.Авторы научной работы пояснили, щель, образованная между толстым слоем гель-лака и ногтем, по мере роста последнего приводила к большему загрязнению рук после мытья.