Астрономы обнаружили в удаленной галактике движение древнего молекулярного «потока»

Растут галактики за счет создания новых звезд, которые формирует холодный молекулярный газ. Ученые впервые обнаружили такой мощный поток при изучении галактики SPT2319-55. Как рассказали исследователи, наблюдать молекулярные «ветра» можно и в более близких к нам галактиках, только еще не удавалось определить существование настолько древнего «звездообразующего» потока.Такие галактики как Андромеда и Млечный путь, новую звезду производят примерно один раз в год. Другие, называемые галактиками со вспышкой звездообразования, могут формировать ежегодно тысячи звезд.Подобные галактики регулируют процессы звездообразования самостоятельно, при этом выбрасывая избытки потоков газа в окружающую оболочку, откуда газ может уходить в космическое пространство или возвращаться в галактику.