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Астрономы обнаружили в удаленной галактике движение древнего молекулярного «потока»

Американские астрономы обнаружили движение молекулярного «потока», участвующего в образовании звезд. Это первое зафиксированное явление, происходящее в галактике, которая удалена от Земли на 12 миллиардов световых лет, информация размещена на сайте Техасского университета в Остине.
Астрономы обнаружили в удаленной галактике движение древнего молекулярного «потока»


Растут галактики за счет создания новых звезд, которые формирует холодный молекулярный газ. Ученые впервые обнаружили такой мощный поток при изучении галактики SPT2319-55. Как рассказали исследователи, наблюдать молекулярные «ветра» можно и в более близких к нам галактиках, только еще не удавалось определить существование настолько древнего «звездообразующего» потока.

Такие галактики как Андромеда и Млечный путь, новую звезду производят примерно один раз в год. Другие, называемые галактиками со вспышкой звездообразования, могут формировать ежегодно тысячи звезд.

Подобные галактики регулируют процессы звездообразования самостоятельно, при этом выбрасывая избытки потоков газа в окружающую оболочку, откуда газ может уходить в космическое пространство или возвращаться в галактику.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 06:00
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