В Рыбинске возле школы иномарка сбила 7-летнего ребенка
В Рыбинске Ярославской области возле школы иномарка совершила наезд на первоклассника. С травмами ребёнок был госпитализирован в больницу.
Согласно заявлениям пресс-службы УМВД по Ярославской области, в районе школы по улице Ворошилова автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, под управлением 58-летнего мужчины, сбил мальчика 1-го класса. Ребёнок пытался перейти проезжую часть в неустановленном месте, не доходя до пешеходного перехода.
На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции и бригада Скорой помощи. Ребёнка с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, где он находится под контролем врачей. По данному факту начата проверка.
Согласно заявлениям пресс-службы УМВД по Ярославской области, в районе школы по улице Ворошилова автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, под управлением 58-летнего мужчины, сбил мальчика 1-го класса. Ребёнок пытался перейти проезжую часть в неустановленном месте, не доходя до пешеходного перехода.
На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции и бригада Скорой помощи. Ребёнка с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, где он находится под контролем врачей. По данному факту начата проверка.
Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 19:32