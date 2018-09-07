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В Рыбинске возле школы иномарка сбила 7-летнего ребенка

В Рыбинске Ярославской области возле школы иномарка совершила наезд на первоклассника. С травмами ребёнок был госпитализирован в больницу.
В Рыбинске возле школы иномарка сбила 7-летнего ребенка

Согласно заявлениям пресс-службы УМВД по Ярославской области, в районе школы по улице Ворошилова автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, под управлением 58-летнего мужчины, сбил мальчика 1-го класса. Ребёнок пытался перейти проезжую часть в неустановленном месте, не доходя до пешеходного перехода.

На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции и бригада Скорой помощи. Ребёнка с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, где он находится под контролем врачей. По данному факту начата проверка.

 
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Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 19:32
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