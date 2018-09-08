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Учёные: Озеленение местности улучшает пространственную память детей

Британские учёные пришли к заключению, что озеленение местности, где живут дети, улучшает их внимание и пространственную рабочую память. Последняя отвечает за определение собственного местонахождения.

Учёные: Озеленение местности улучшает пространственную память детей


Научные сотрудники доказали связь озеленения местности и качества памяти детей проведённым исследованием, задействовав в нём 4,7 тысячи юных жителей Англии 11-летнего возраста. Одни из них проживали в районах с большей растительностью, иные – в менее озеленённых местах, а некоторые – и вовсе в полностью «урбанизированных» зонах. Для оценки внимания и рабочей памяти испытуемых учёные задействовали серию тестов. В ходе решения ребятами определённых задач специалисты выявили корреляцию между количеством правильных ответов и степенью озеленения районов, в которых находились их школы и дома.

Данную взаимосвязь учёные пояснили более активным использованием жителями озеленённых районов открытых пространств. Иными словами, они чаще проводят время на свежем воздухе, гуляя в парках и иных зонах для отдыха, поскольку они там попросту имеются. Благодаря активному исследованию окружающей среды дети быстрее и эффективнее учатся ориентироваться в пространстве и отыскивать нужный путь.

 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 04:03
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