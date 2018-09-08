Microsoft может продлить поддержку Windows 7 за дополнительную плату

После внесения предоплаты, у корпоративных пользователей появится возможность получать расширенные версии обновлений Windows 7 ESU до января 2023 года. Причем Microsoft собирается оплату брать за каждый компьютер с ежегодным увеличением цены. Точные суммы еще не опубликованы.Оставят возможность получения Windows 7 ESU для пользователей корпоративной лицензии Windows 7 Enterprise и Professional. Также при условии соответствующей оплаты, останется возможность доступа из Windows 7 к сервису Office 365 ProPlus.