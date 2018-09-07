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Холдинг S8 Capital намерен запустить онлайн-сервис аренды и лизинга автомобилей

Пресс-служба S8 Capital (основатель и акционер — бизнесмен Армен Саркисян) разместила в аккаунте холдинга в Facebook информацию о работе над проектом Next.Car. С помощью этого сервиса клиенты смогут брать машины в длительную аренду или лизинг. Процесс регистрации схож с действующими в нашей стране сервисами каршеринга — для этого будет нужно ввести только данные паспорта и водительского удостоверения. Такую информацию передает портал «Вести.Экономика».

Холдинг S8 Capital намерен запустить онлайн-сервис аренды и лизинга автомобилей


По итогам оформления сделки онлайн заказчик услуги получает заинтересовавшую его подержанную или новую машину в течение суток. При этом доступна возможность лично приехать в салон, чтобы забрать автомобиль. В ином случае его просто доставят на указанный адрес со всей документацией.

Как уточняет пресс-служба S8 Capital, холдинг договорился с партнерами сервиса (в их число входят отечественные автодилеры) о включении в услугу страховки, налогов, зимней резины и сезонного шиномонтажа. Разработчиком IT-платформы для взаимодействия с автодилерами является Accenture. На аналогичной платформе осуществляет профильную деятельность еще один бизнес холдинга — агрегатор «Страховка.ру».

Минимальный срок оформления машины в лизинг с помощью Next.Car — 12 месяцев, в аренду — 3 месяца. Исходя из срока действия договора, пробега и суммы депозита (его предстоит внести при заключении соглашения), определяется размер ежемесячного платежа. Он колеблется в диапазоне от 14000 до 40000 российских рублей.

 
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Добавил: Сергей Сегодня, 18:15
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