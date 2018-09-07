Холдинг S8 Capital намерен запустить онлайн-сервис аренды и лизинга автомобилей

По итогам оформления сделки онлайн заказчик услуги получает заинтересовавшую его подержанную или новую машину в течение суток. При этом доступна возможность лично приехать в салон, чтобы забрать автомобиль. В ином случае его просто доставят на указанный адрес со всей документацией.Как уточняет пресс-служба S8 Capital, холдинг договорился с партнерами сервиса (в их число входят отечественные автодилеры) о включении в услугу страховки, налогов, зимней резины и сезонного шиномонтажа. Разработчиком IT-платформы для взаимодействия с автодилерами является Accenture. На аналогичной платформе осуществляет профильную деятельность еще один бизнес холдинга — агрегатор «Страховка.ру».Минимальный срок оформления машины в лизинг с помощью Next.Car — 12 месяцев, в аренду — 3 месяца. Исходя из срока действия договора, пробега и суммы депозита (его предстоит внести при заключении соглашения), определяется размер ежемесячного платежа. Он колеблется в диапазоне от 14000 до 40000 российских рублей.