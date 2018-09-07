На въезде в Междуреченск при ДТП разворотило автомобиль

В сети появилось видео, на котором зафиксирована серьезная авария на трассе в Кемеровской области. Иномарка, попавшая в ДТП, получила серьезные механические повреждения, не подлежащие ремонту. Судя по видео, на автодороге, кроме пострадавшего автомобиля, других транспортных средств нет. На месте дорожно-транспортного происшествия работали полицейские. Подробности о пострадавших или погибших не сообщаются.