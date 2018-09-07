После долгого молчания Татьяна Кирилюк вновь вспомнила об Ольге Бузовой, похвалив ее новое шоу

«Наконец от Бузовой появилась польза: нам впервые за долгое время показали по тв, что именно девушка должна выбирать среди мужчин, а не наоборот. Как это было в «Холостяке», когда девчонки как оголтелые гонялись за сопливым звездным парнем. Согласитесь, каждой девочке приятно, когда к ней относятся уважительно, с восхищением и влюбленностью», - написала Кирилюк.

Девушки поссорились как-то на съемочной площадке и с тех пор их отношения были очень натянутыми. Однако окончательно Таня возненавидела Олю в результате того, как та отказалась сотрудничать с теми рекламодателями, которых она нашла. Во всяком случае, именно после этого Кирилюк и ее тетя начали ежедневно выкладывать в Сеть огромное количество компромата на Бузову, в надежде испортить ее репутацию.Тем не менее, зрители заметили, что ровно 2 года назад, когда публика узнала о разводе ведущей телестройки с футболистом Дмитрием Тарасовым, обиженная экс-участница и Людмила Милевская неожиданно пропали. Кроме того, даже их официальная группа резко изменилась и там не появилось больше ни слова о «Доме-2» и его ведущих.По мнению некоторых, девушек либо припугнули, либо подкупили, ведь на сегодняшний день пиарится за счет поющей телеведущей очень выгодно, и они просто так не упустили бы свой шанс.Впрочем, несколько дней назад Таня все-таки дала о себе знать. В частности, она решила высказаться о новом шоу Ольги Бузовой и удивила своих подписчиков тем, что воздержалась от резкой критики.Она выразила надежду, что это шоу не скатится до «заезженной скандальности Дома-2» и отметила, что ее фаворитом на сегодняшний день является сыродел Денис Лебедев, объяснив свой выбор тем, что мужчина очень обходительный, спокойный и добрый.