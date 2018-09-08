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Ученые: Найден новый способ достигнуть скорости света

Ученые Калифорнийского технологического института нашли способ приблизиться к достижению скорости света. Американскими авторами разработан проект по созданию ультратонкого наноматериала, в состав которого входит кремний и диоксид кремния.
Ученые: Найден новый способ достигнуть скорости света


Разработана новинка специально для зондов, которые получат возможность достигать почти 20% скорости света. Как рассказали ученые, в структуру созданного наноматериала заложены свойства конвертации волн инфракрасного света в специальные импульсы. Последним и происходит ускорение космических аппаратов до 60 тысяч километров в секунду. Такой солнечный «парус» позволяет устройствам достигать ближайших звезд, затратив на это несколько десятилетий. При этом эксперты планируют использовать для разгона лазер, способный посылать пучки радиации.

Основная трудность создания «паруса» заключается в необходимости большой площади его поверхности даже для маленьких зондов. При этом необходим очень легкий материал, масса которого должна не препятствовать разгону и выдерживать высокие температуры.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 02:00
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