Ученые: Найден новый способ достигнуть скорости света

Разработана новинка специально для зондов, которые получат возможность достигать почти 20% скорости света. Как рассказали ученые, в структуру созданного наноматериала заложены свойства конвертации волн инфракрасного света в специальные импульсы. Последним и происходит ускорение космических аппаратов до 60 тысяч километров в секунду. Такой солнечный «парус» позволяет устройствам достигать ближайших звезд, затратив на это несколько десятилетий. При этом эксперты планируют использовать для разгона лазер, способный посылать пучки радиации.Основная трудность создания «паруса» заключается в необходимости большой площади его поверхности даже для маленьких зондов. При этом необходим очень легкий материал, масса которого должна не препятствовать разгону и выдерживать высокие температуры.