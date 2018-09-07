Пикантные снимки Кайли Миноуг опубликованы в Сети

На кадрах Кайли Миноуг снятая на пляже, где она загорала топлес. Некоторые комментаторы в Сети обозвали бюст Кайли «ушами спаниеля», многие посоветовали ей «не позориться». Но большинство предполагает, что это элементарный вброс, выложены фотографии специально, чтобы общественность не забывала об артистке.Только самой Кайли такая слава не нужна. Певица предпочитает вообще с журналистами не общаться. Миноуг попадает все чаще в неприятности. Недавно она рассталась с молодым любовником, который должен был стать ее мужем. Причем прошел разрыв со скандалом после того, как Кайли обвинила избранника в изменах. Миноуг просто выгнала жениха и выбросив из дома все его вещи.