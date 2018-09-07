Николь Кузнецова опять ложится под нож

В комментариях под видео ясновидящая написала, что перенесла такое количество операций, что даже сбилась со счета. Муж Александр прилетел к жене позже, и сейчас поддерживает ее перед операцией. Поклонникам и читателям блога Кузнецовой давно известно, что у нее в горле находится доброкачественное образование, которое растет практически постоянно.Врачи регулярно спасают экстрасенсу жизнь, удаляя новообразование, и помимо оперативных вмешательств, в горле была установлена трубка, с помощью которой звезда битвы могла дышать. Однако текущим летом медики, наконец, удалили трубку, и Николь Кузнецова могла дышать самостоятельно. Поклонники очень обрадовались за своего кумира и массово поздравляли с освобождением от бремени.Но на днях выяснилось, что читатели и сама Кузнецова обрадовались слишком рано. Ее состояние резко стало ухудшаться, и предстоит еще одно оперативное вмешательство.