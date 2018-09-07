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Никита Турчин сравнил Тату и Валеру Блюменкранц с животными из зоопарка

В отличии от многочисленных поклонников, которые испугались из-за возможного развода Таты и Валерия Блюменкрац, экс-участник телепроекта «Дом-2» Никита Турчин сразу же обвинил супругов во вранье. И даже теперь, когда возлюбленные вернулись в периметр, дабы спасти свою семью, парень продолжает ставить под сомнение разлад в их отношениях.

Несколько дней назад юный маг дал журналу «Дом-2» интервью, в котором сравнил Тату и Валеру с животными из зоопарка.

Никита Турчин сравнил Тату и Валеру Блюменкранц с животными из зоопарка

По его словам, новость о возвращении Блюменкранцев повергла его в шок и немного напомнила ситуацию, которая произошла годом ранее с Дмитрием Дмитренко и Ольгой Рапунцель.

«Данная ситуация показывает, что все участники проекта похожи на животных из зоопарка. Вот когда-то их взяли вылечить, подлечить, сохранить им жизнь и приучили ко всему хорошему. Аналогичная ситуация и с участниками. Уходя за периметр, ребята не знают, как существовать дальше», - заявил Никита.

Стоит отметить, что многие зрители согласились с мнением Турчина и даже похвалили за то, что он не побоялся озвучить его на всю страну.

Напомним, что сам молодой человек покинул телестройку несколько недель назад. По официальной версии у него возникли определенные семейные обстоятельства, однако, как утверждает сам экс-участник, он сделал выбор в пользу карьеру и согласился на сотрудничество с другим каналом, преждевременно расторгнув контракт с ТНТ.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:30
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