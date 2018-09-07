Никита Турчин сравнил Тату и Валеру Блюменкранц с животными из зоопарка

«Данная ситуация показывает, что все участники проекта похожи на животных из зоопарка. Вот когда-то их взяли вылечить, подлечить, сохранить им жизнь и приучили ко всему хорошему. Аналогичная ситуация и с участниками. Уходя за периметр, ребята не знают, как существовать дальше», - заявил Никита.

Несколько дней назад юный маг дал журналу «Дом-2» интервью, в котором сравнил Тату и Валеру с животными из зоопарка.По его словам, новость о возвращении Блюменкранцев повергла его в шок и немного напомнила ситуацию, которая произошла годом ранее с Дмитрием Дмитренко и Ольгой Рапунцель.Стоит отметить, что многие зрители согласились с мнением Турчина и даже похвалили за то, что он не побоялся озвучить его на всю страну.Напомним, что сам молодой человек покинул телестройку несколько недель назад. По официальной версии у него возникли определенные семейные обстоятельства, однако, как утверждает сам экс-участник, он сделал выбор в пользу карьеру и согласился на сотрудничество с другим каналом, преждевременно расторгнув контракт с ТНТ.