В Ростовской области пьяная ссора закончилась поножовщиной
В Ростовской области во время застолья 51-летний мужчина ножом нанес несколько ударов 25-летнему парню. Пострадавший выжил, а в отношении нападавшего открыто уголовное делопроизводство.
Из материалов уголовного дела известно, что происшествие имело место быть в Азовском районе Ростовской области. Во время распития алкогольных напитков между двумя знакомыми произошел конфликт. 51-летний мужчина поспорил с молодым парнем, а через несколько минут он схватил нож и нанес удары своему оппоненту. От полученных травм 25-летний парень рухнул на пол, а все присутствующие попытались ему оказать первую медицинскую помощь. Соседи услышали шум и вызвали правоохранительные органы.
Прибывшие полицейские задержали подозреваемого в нападении. На данный момент в отношении него открыто уголовное делопроизводство, в рамках которого идет расследование.
Из материалов уголовного дела известно, что происшествие имело место быть в Азовском районе Ростовской области. Во время распития алкогольных напитков между двумя знакомыми произошел конфликт. 51-летний мужчина поспорил с молодым парнем, а через несколько минут он схватил нож и нанес удары своему оппоненту. От полученных травм 25-летний парень рухнул на пол, а все присутствующие попытались ему оказать первую медицинскую помощь. Соседи услышали шум и вызвали правоохранительные органы.
Прибывшие полицейские задержали подозреваемого в нападении. На данный момент в отношении него открыто уголовное делопроизводство, в рамках которого идет расследование.
Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 17:39