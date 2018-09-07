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В Ростовской области пьяная ссора закончилась поножовщиной

В Ростовской области во время застолья 51-летний мужчина ножом нанес несколько ударов 25-летнему парню. Пострадавший выжил, а в отношении нападавшего открыто уголовное делопроизводство.
В Ростовской области пьяная ссора закончилась поножовщиной

Из материалов уголовного дела известно, что происшествие имело место быть в Азовском районе Ростовской области. Во время распития алкогольных напитков между двумя знакомыми произошел конфликт. 51-летний мужчина поспорил с молодым парнем, а через несколько минут он схватил нож и нанес удары своему оппоненту. От полученных травм 25-летний парень рухнул на пол, а все присутствующие попытались ему оказать первую медицинскую помощь. Соседи услышали шум и вызвали правоохранительные органы.

Прибывшие полицейские задержали подозреваемого в нападении. На данный момент в отношении него открыто уголовное делопроизводство, в рамках которого идет расследование.

 
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Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 17:39
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