В Ростовской области пьяная ссора закончилась поножовщиной

Из материалов уголовного дела известно, что происшествие имело место быть в Азовском районе Ростовской области. Во время распития алкогольных напитков между двумя знакомыми произошел конфликт. 51-летний мужчина поспорил с молодым парнем, а через несколько минут он схватил нож и нанес удары своему оппоненту. От полученных травм 25-летний парень рухнул на пол, а все присутствующие попытались ему оказать первую медицинскую помощь. Соседи услышали шум и вызвали правоохранительные органы.Прибывшие полицейские задержали подозреваемого в нападении. На данный момент в отношении него открыто уголовное делопроизводство, в рамках которого идет расследование.