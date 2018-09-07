Офисная работа приводит к химическому дисбалансу в мозге

Помимо прочего, от физической работы более заметна отдача, когда человек может видеть конкретные результаты своего труда. Совсем другой принцип у умственной работы, здесь требуется абстрактное мышление в виртуальном пространстве. Человек выстраивает планы и прогнозирует некие цели, просчитывает возможные ситуации. При этом он не получает осязаемого результата, требующего мощной мотивации для доведения дела до конца. Только сила воли тоже имеет свои пределы.Еще одной причиной усталости считается плохая приспособленность мозга к многозадачности. В современных компаниях многие сотрудники постоянно переключаются с одного на другое, будь-то подготовка отчета, проверка почты, совещание и многое другое. Таким режимом организм выматывается гораздо сильнее, чем при планомерных решениях вопросов в порядке очереди.Для снижения негативного эффекта, ученые советуют подойти к окну и понаблюдать из окна за природой или пообщаться с коллегами. Данные действия расслабляют мозг и повышают настроение. Специалисты рекомендуют составлять список задач перед началом дня, а к вечеру вычеркнуть выполненные пункты. Так можно видеть конкретный, а не абстрактный результат проделанной работы.