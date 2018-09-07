Зрители уверены, что Серега Тракторист начал ухаживать за Аленой Савкиной

«С Аленой ездили в кино, по дружески, а какие фильмы вы любите, посоветуйте что можно посмотреть?» - написал в своем Instagram Сережа.

При этом зрителям не особо понятно, что именно Алена делает в периметре, ведь создавать семью с Ильей она явно не намерена и решительно настроена стать матерью-одиночкой. Если верить словам участницы, то она даже не будет записывать ребенка на имя биологического отца и давать ему его фамилию, боясь, что в будущем он будет всячески препятствовать ее планам.И вопросов у поклонников реалити-шоу не было бы, если беременная девушка мечтала найти себе другого мужчину, но она неоднократно заявляла, что на данный момент к новым серьезным отношения не готова.Тем не менее, несколько дней назад в микроблоге у Савкиной появилась очень интересная фотография, судя по которой, свой очередной выходной она провела не в компании семьи, как обычно, а с другим участником телестройки – Сергеем Крыловым, который еще буквально вчера ухаживал за Алианой Устиненко и был решительно настроен на то, чтобы завоевать ее.Теперь фанаты «Дома-2» гадают, неужели Алена все-таки передумала и решила попробовать построить отношения с еще одним трактористом. Сама же беременная девушка утверждает, свидание было дружеским и ни о каком романе речи быть пока не может.