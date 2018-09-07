АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Xiaomi Mi 8 против Pocophone F1: Сравнение смартфонов среднего класса
EUR 79.37 USD 68.25
Курс валют на 07.09.2018

Артем Дзюба назвал голос Ольги Бузовой в навигаторе «фу-фу»

Еще два года назад суперзнаменитая сегодня Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым в силу чего общалась с околофутбольной тусовкой и Артемом Дзюбой в том числе.

Но после развода некогда общие друзья «тарабузиков» разделились на два лагеря, которые противостоят друг другу до сих пор.

Артем Дзюба назвал голос Ольги Бузовой в навигаторе «фу-фу»

В одном из недавних интервью футболиста Артема Дзюбу спросили, пользуется ли он навигатором, который «говорит» голосом Бузовой. Ответ спортсмена был категоричен.

«Фу-фу-фу! С Ольгой Бузовой? Фу-фу-фу! В плане того, что, когда есть я, Ольга Бузова не должна быть на навигаторе», - сказал капитан сборной РФ.

Артем Дзюба назвал голос Ольги Бузовой в навигаторе «фу-фу»

Напомним, что Ольга Бузова стала голосом навигатора, и это привело ее фанатов в неописуемый восторг.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:50
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Холдинг S8 Capital намерен запустить
После долгого молчания Татьяна Кирилюк вновь
Ученые: Потепление климата Земли 56 млн лет назад
Эксперт: Ракетный удар не является политическим
В Ростовской области пьяная ссора закончилась
Никита Турчин сравнил Тату и Валеру Блюменкранц с
В Башкирии ведется розыск 19-летней жительницы
Чехлы подсказали размеры смартфонов iPhone 9 и Xs
Зрители уверены, что Серега Тракторист начал
Артем Дзюба назвал голос Ольги Бузовой в
В Москве неизвестные на Чёрном BMW X5 украли
Дмитрия Тарасова раскритиковали за неприкрытую
Глеб Жемчугов советует Илье Яббарову бросить Риту
«Я живу как хочу»: Экс-участница «Дома-2» Дарья
Павел Воля признался в любви Ляйсан Утяшевой
Беременная актриса Дарья Мельникова попала в ДТП
Александра Черно рассмешила зрителей «Дома-2»
В гостиничном номере в Петербурге горничная
В Челябинске мужчина заживо сгорел в строительном
Нелли Ермолаева крестила своего сына и впервые
Телеведущий «Дома-2» Андрей Черкасов в эфире
В Астрахани мужчина убил знакомого и две недели
Теща Ильи Гажиенко заверяет, что его умершая
В Санкт-Петербурге на остановке обнаружили
Манукян: Украинские «патриоты» заклюют Андрея
Ученые зафиксировали на Аляске цунами высотой 200
Диану Шурыгину будут судить за оскорбление и
В Новосибирске пропал 25-летний молодой парень с
Александр Гобозов скучает по Ольге Жариковой и
Экс-участница «Дома-2» Лера Фрост закрутила роман
Просмотреть все новости