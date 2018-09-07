Артем Дзюба назвал голос Ольги Бузовой в навигаторе «фу-фу»

Но после развода некогда общие друзья «тарабузиков» разделились на два лагеря, которые противостоят друг другу до сих пор.В одном из недавних интервью футболиста Артема Дзюбу спросили, пользуется ли он навигатором, который «говорит» голосом Бузовой. Ответ спортсмена был категоричен., - сказал капитан сборной РФ.Напомним, что Ольга Бузова стала голосом навигатора, и это привело ее фанатов в неописуемый восторг.