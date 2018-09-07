Артем Дзюба назвал голос Ольги Бузовой в навигаторе «фу-фу»
Еще два года назад суперзнаменитая сегодня Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым в силу чего общалась с околофутбольной тусовкой и Артемом Дзюбой в том числе.
Но после развода некогда общие друзья «тарабузиков» разделились на два лагеря, которые противостоят друг другу до сих пор.
В одном из недавних интервью футболиста Артема Дзюбу спросили, пользуется ли он навигатором, который «говорит» голосом Бузовой. Ответ спортсмена был категоричен.
«Фу-фу-фу! С Ольгой Бузовой? Фу-фу-фу! В плане того, что, когда есть я, Ольга Бузова не должна быть на навигаторе», - сказал капитан сборной РФ.
Напомним, что Ольга Бузова стала голосом навигатора, и это привело ее фанатов в неописуемый восторг.
Но после развода некогда общие друзья «тарабузиков» разделились на два лагеря, которые противостоят друг другу до сих пор.
В одном из недавних интервью футболиста Артема Дзюбу спросили, пользуется ли он навигатором, который «говорит» голосом Бузовой. Ответ спортсмена был категоричен.
«Фу-фу-фу! С Ольгой Бузовой? Фу-фу-фу! В плане того, что, когда есть я, Ольга Бузова не должна быть на навигаторе», - сказал капитан сборной РФ.
Напомним, что Ольга Бузова стала голосом навигатора, и это привело ее фанатов в неописуемый восторг.