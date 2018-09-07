В Москве неизвестные на Чёрном BMW X5 украли миллион у коммерсантов

Преступление произошло 7 сентября днем по улице Корнейчука. Неизвестные люди, передвигающиеся на чёрном BMW X5, напали на сотрудников коммерческой компании, которые находились в красном автомобиле Renault Logan. Они разбили стекло задней двери, ударили водителя автомобиля рукояткой пистолета и украли с заднего сиденья сумку, в которой находились деньги. По некоторым данным, украденная сумма составляет 1 млн руб. На данный момент правоохранительные органы Москвы ведут поиски преступников, открыто уголовное делопроизводство.