В Москве неизвестные на Чёрном BMW X5 украли миллион у коммерсантов
В Москве неизвестные преступники совершили нападение на сотрудников коммерческой компании, которые транспортировали крупную сумму денег, и отобрали сумку с выручкой. В городе объявлен план "Перехват", ведется расследование в рамках открытого уголовного дела.
Преступление произошло 7 сентября днем по улице Корнейчука. Неизвестные люди, передвигающиеся на чёрном BMW X5, напали на сотрудников коммерческой компании, которые находились в красном автомобиле Renault Logan. Они разбили стекло задней двери, ударили водителя автомобиля рукояткой пистолета и украли с заднего сиденья сумку, в которой находились деньги. По некоторым данным, украденная сумма составляет 1 млн руб. На данный момент правоохранительные органы Москвы ведут поиски преступников, открыто уголовное делопроизводство.
Преступление произошло 7 сентября днем по улице Корнейчука. Неизвестные люди, передвигающиеся на чёрном BMW X5, напали на сотрудников коммерческой компании, которые находились в красном автомобиле Renault Logan. Они разбили стекло задней двери, ударили водителя автомобиля рукояткой пистолета и украли с заднего сиденья сумку, в которой находились деньги. По некоторым данным, украденная сумма составляет 1 млн руб. На данный момент правоохранительные органы Москвы ведут поиски преступников, открыто уголовное делопроизводство.
Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 16:40