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Мазур утверждает, что у вдовы Мишулина инсульта не было

Эксперт и представитель многих звезд Элина Мазур заявила, что не верит в инсульт вдовы Спартака Мишулина. Она утверждает, что это не правда.

Мазур утверждает, что у вдовы Мишулина инсульта не было


Адвокат семьи Мишулиных Валерий Панасюк заявил, что у Валентины Мишулиной случился инсульт после просмотра анонса телепередачи «Пусть говорят». Тема передачи касалась их семьи. Теперь женщине нужен правильный медицинский уход. Однако Элина Мазур не спешит верить заявлению Панасюка. Она рассказала, что ей попалась видеозапись, на которой врач говорит о подробностях диагноза вдовы Мишулина, но по ее мнению, у врача не поставлена речь, и говор совершенно не медработника. Также на пленке врач резюмирует слова пациента, мол, это случилось на фоне судебных разбирательств, которые сейчас проходят. Но не так давно, дочь Валентины Константиновны заявляла, что ухудшение здоровья ее матери произошло из-за действий Тимура Еремеева.

Также Мазур отметила, что ей стало известно о путешествии Мишулиных в Баку на автомобиле, путь не близкий, и, по ее мнению, такое долгое путешествие и могло стать причиной ухудшения состояния вдовы Спартака Мишулина.

 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 22:00
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