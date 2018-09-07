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В Башкирии ведется розыск 19-летней жительницы села Прогресс

В Башкирии ведется розыск 19-летней жительницы села Прогресс. В отделении полиции обратился супруг девушки, который и рассказал что произошло.
В Башкирии ведется розыск 19-летней жительницы села Прогресс

Согласно заявлениям родственников, 4 сентября муж отвез свою 19-летнюю жену к ее матери, проживающей в Янауле. Он высадил ее не доезжая подъезда. Однако к матери она так и не дошла. На сегодняшний день телефон у девушки выключен, в интернете она не появлялась. Родственники отмечают, что пропавшая не имеет никаких проблем и раньше из дома не уходила. 3 дня не искали самостоятельно, а 7 сентября обратились в правоохранительные органы.

На момент исчезновения девятнадцатилетняя девушка была одета в джинсы бордового цвета, серую кофту, рюкзак бордового цвета. На правой руке пропавшей имеется татуировка в виде алмаза, а на бедре — в виде совы. Ее рост составляет 165 см, худая с длинными темными волосами, глаза карие. Родственники обращаются к тем, кто имеет какую-либо информацию о месте нахождения девушки. Если Вам что-либо известно, обратитесь в отделение полиции.

 
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Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 17:19
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