Астрономы NASA начали поиск и исследование «ложных» экзопланет
Поиском «ложных» экзопланет занялись астрономы из NASA, используя при этом возможности спутника Тесс. Информация из сообщений научного издания nature.com.
Учеными агентства США уже исследована первая партия возможных экзопланет. Для анализа взяты данные, которые передает спутник Тесс, наблюдающий с орбиты за небесными телами. Специалисты планируют выявить в космическом пространстве «ложные» объекты, определяя их свойства по характеру исследований.
К поиску экзопланет телескоп приступил в апреле текущего года. Планируется проведение исследований в течение двух лет, сейчас исследуется южное направление космоса. Возможности Тесс позволяют каждые две минуты наблюдать за 15900 звездами, а первоначальной его целью было небольшое затемнение, вызванное планетами, вращающимися вокруг звезд и блокирующими при этом определенную часть звездного света. Исследователями был составлен перечень попавших под наблюдение объектов, с целью определения астрономами принадлежности затмений к категории «сложных» экзопланет.
Учеными агентства США уже исследована первая партия возможных экзопланет. Для анализа взяты данные, которые передает спутник Тесс, наблюдающий с орбиты за небесными телами. Специалисты планируют выявить в космическом пространстве «ложные» объекты, определяя их свойства по характеру исследований.
К поиску экзопланет телескоп приступил в апреле текущего года. Планируется проведение исследований в течение двух лет, сейчас исследуется южное направление космоса. Возможности Тесс позволяют каждые две минуты наблюдать за 15900 звездами, а первоначальной его целью было небольшое затемнение, вызванное планетами, вращающимися вокруг звезд и блокирующими при этом определенную часть звездного света. Исследователями был составлен перечень попавших под наблюдение объектов, с целью определения астрономами принадлежности затмений к категории «сложных» экзопланет.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 05:01