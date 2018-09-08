Астрономы NASA начали поиск и исследование «ложных» экзопланет

Учеными агентства США уже исследована первая партия возможных экзопланет. Для анализа взяты данные, которые передает спутник Тесс, наблюдающий с орбиты за небесными телами. Специалисты планируют выявить в космическом пространстве «ложные» объекты, определяя их свойства по характеру исследований.К поиску экзопланет телескоп приступил в апреле текущего года. Планируется проведение исследований в течение двух лет, сейчас исследуется южное направление космоса. Возможности Тесс позволяют каждые две минуты наблюдать за 15900 звездами, а первоначальной его целью было небольшое затемнение, вызванное планетами, вращающимися вокруг звезд и блокирующими при этом определенную часть звездного света. Исследователями был составлен перечень попавших под наблюдение объектов, с целью определения астрономами принадлежности затмений к категории «сложных» экзопланет.