Маргарита Суханкина рассказала о своей непростой судьбе на передаче «Судьба человека»

Оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина посетила передачу Бориса Корчевникова «Судьба человека» и рассказала свою судьбу. Сейчас певица вспоминает все с улыбкой на лице.



Маргарита Суханкина является исполнительницей почти всех песен группы «Мираж», но изначально певица хотела сталь оперной дивой. Для этого она закончила консерваторию, однако судьба вернула Суханкину на сцену в составе группы. Сегодня Маргарита Суханкина готова поделиться со зрителем своей непростой историей личной жизни: несколько неудачных браков, аборт и потеря ребенка.



Первым супругом артистки стал иностранец Антун Маруно, с которым они делили две страны Швейцарию и Германию. Он пытался сделать из супруги домохозяйку и заставлял петь в своем ресторане. Но семейная жизнь не сложилась, пара не выдержала испытание расстоянием и в конечном счете развелась. Певица говорит, что очень переживала по этому поводу – часто плакала ночами. И улыбаясь, добавила, что как говорил ее друг, каждый брак оказывается еще хуже предыдущего.



Следующие браки были не менее трагичными. Например, супруг по имени Александр прикладывался к бутылке, и заставил Суханкину сделать аборт, на что она согласилась. А последствия едва ли стоили ей жизни. Следующая беременность оборвалась на восьмом месяце, после этого события певица ушла от мужа. На этом фоне у звезды случился сильный нервный срыв, и она потеряла голос. Оставшись в полном одиночестве, артистка принимает решение усыновить ребенка, и совершенно случайно увидев на телепередаче «Пока все дома» двух очаровательных детей, принимает окончательное решение стать их матерью. Сегодня Маргарита Суханкина абсолютно счастлива и может вспоминать о своей нелегкой судьбе с широкой улыбкой.



