Глеб Жемчугов советует Илье Яббарову бросить Риту Ларченко и вернуться к Алене Савкиной

И через несколько месяцев вся правда раскроется, а пока беременная участница находится на Поляне, решает конфликты со своей старшей сестрой и ее мужем, изредка ссорясь и с будущим отцом своего сына, который находится на Сейшелах.Пару недель назад Ольга Бузова приняла решение отправить молодого человека на некоторое время на Остров любви, чтобы дать Савкиной отдохнуть и предотвратить выкидыш. Там Илья практически сразу закрутил роман с Маргаритой Ларченко, и они даже объявили себя парой, после чего начали ссориться из-за бытовых проблем и ревности Риты к Алене.Поклонникам же поведение будущих родителей не очень понятно. Одни считают, что им необходимо помириться и воспитывать сына в полноценной семье, другие же наоборот хвалят девушку за ее характер, призывая продолжать в том же духе и ни в коем случае не мириться с Яббаровым, ведь такие как он не меняются.А вот экс-участник телестройки Глеб Жемчугов уверен, что Савкина является для саратовского шансонье последним шансом на создание нормальной семьи, ведь первый он уже упустил и сейчас его дочь от первого брака не хочет с ним общаться.И мужчина отлично знает, о чем говорит, ведь в свое время он тоже был слеп и глуп, потому лишился любимой женщины и возможности жить под одной крышей вместе с сыном. Тем не менее, развод не стал поводом для того, чтобы Глеб отказывался от ребенка, поэтому он проводит с ним максимально много времени и советует Илье не повторять его ошибок, а попробовать помириться с Аленой. По его мнению, у Яббарова еще есть шанс все исправить.