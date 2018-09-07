Юлия Ковальчук готовится к полёту под куполом цирка

Поклонники творчества Юлии Ковальчук в очередной раз убедились, что певица является многогранной и весьма непредсказуемой личностью. Кроме вокальной и танцевальной деятельности она занялась ещё и воздушной акробатикой, а в скором времени продемонстрирует, как эффектно научилась летать под куполом цирка. Со лов самой звезды, она вместе с Эдгаром Запашным уже приняла участие в открытии фестиваля циркового искусства «Идол 2018», показав в коротком видеоролике свой наряд для акробатических трюков.Фолловеры оценили светящуюся юбку Юлии Ковальчук и цилиндр на голове, а кто-то в комментариях написал, что уже увидел впечатляющее выступление певицы. Фанаты пришли в восторг от идеи знаменитости освоить что-то новое для себя, отметив, что талантливый человек талантлив во всём.