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Беременная актриса Дарья Мельникова попала в ДТП

Беременная Дарья Мельникова попала в аварию. Как стало известно, произошло ДТП накануне, а об этом актриса самостоятельно написала в Instagram.
Беременная актриса Дарья Мельникова попала в ДТП

Дарья Мельникова на данный момент находится в положении, ожидая рождения второго ребёнка. Сама она и написала, что бывают дни, когда стоит обратить внимание на знаки судьбы. Актриса в течение дня получала знаки, которые предупреждали о будущей опасности, но она их проигнорировала. В итоге Дарья Мельникова попала в ДТП. По всей видимости, ее здоровью ничего не угрожает и она не получила серьезных травм.

"Бывают такие дни, когда ты с самого утра понимаешь, сегодня лучше не выходить из дома", — рассказала Дарья на своей странице в соцсети.
Больше подробностей актриса раскрывать не стала.

Как известно на данный момент Дарья Мельникова уже сообщила в театре имени Ермоловой о том, что в скором времени уходит в декретный отпуск. Её роли уже переданы другой актрисе, а когда она сможет после рождения ребёнка начать работу, то сразу сможет выходить на сцену. Сама семья не распространяет информацию об интересном положении актрисы. Поклонникам приходится только догадываться по фотографии о том, на каком месяце беременности находится актриса, а также о её самочувствии.

 
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ШоуБиз
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 15:45
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