В Челябинске мужчина заживо сгорел в строительном вагончике

Пресс-служба УБЖ Челябинска проинформировала, что в Калининском районе произошел пожар на стройплощадке. Причиной воспламенения стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования внутри строения. Пламя достаточно быстро охватило вагончик, и он полностью сгорел. После тушения был обнаружен труп неизвестного человека, который сгорел в пожаре. На данный момент нет информации о личности погибшего. По данному факту ведется разбирательство.