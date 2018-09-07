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В Челябинске мужчина заживо сгорел в строительном вагончике

В Челябинске вечером 6 августа произошел пожар в строительном вагончике. В результате был обнаружен обгоревший труп неизвестного человека.
В Челябинске мужчина заживо сгорел в строительном вагончике

Пресс-служба УБЖ Челябинска проинформировала, что в Калининском районе произошел пожар на стройплощадке. Причиной воспламенения стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования внутри строения. Пламя достаточно быстро охватило вагончик, и он полностью сгорел. После тушения был обнаружен труп неизвестного человека, который сгорел в пожаре. На данный момент нет информации о личности погибшего. По данному факту ведется разбирательство.

 
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Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 15:15
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