Учёные: Учащённое мочеиспускание может сигнализировать о диабете
Британские учёные пришли к заключению, что учащённое мочеиспускание, особенно в ночное время суток, может сигнализировать о развитии диабета. Наличие данного признака в сочетании с рядом иных симптомов является поводом к срочному подходу не приём к медспециалисту.
Нормальной суточной выработкой мочи у взрослых в медицине считается 1-2 литра. У людей, страдающих от полиурии, её может выделяться 3 и более литров в сутки, что и может рассматриваться сигналом о развитии диабета. Если вовремя не начать лечение, возникнет обезвоживание и последующее нарушение работы почек.
Однако учащённое мочеиспускание не всегда указывает на наличие в организме диабета, но может сигнализировать о проблемах с почками, печенью, являться реакцией на употребление кофе либо спиртного, на беременность, а также быть признаком хронической диареи.
Иные симптомы диабета следующие: постоянная усталость, особенно после приёма пищи, ощущение сухости во рту, беспричинное чувство голода, падение зрения, зуд, плохое заживление ран, кожные высыпания, снижение иммунитета и подверженность инфекциям, утрата веса.
Нормальной суточной выработкой мочи у взрослых в медицине считается 1-2 литра. У людей, страдающих от полиурии, её может выделяться 3 и более литров в сутки, что и может рассматриваться сигналом о развитии диабета. Если вовремя не начать лечение, возникнет обезвоживание и последующее нарушение работы почек.
Однако учащённое мочеиспускание не всегда указывает на наличие в организме диабета, но может сигнализировать о проблемах с почками, печенью, являться реакцией на употребление кофе либо спиртного, на беременность, а также быть признаком хронической диареи.
Иные симптомы диабета следующие: постоянная усталость, особенно после приёма пищи, ощущение сухости во рту, беспричинное чувство голода, падение зрения, зуд, плохое заживление ран, кожные высыпания, снижение иммунитета и подверженность инфекциям, утрата веса.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Вчера, 23:00