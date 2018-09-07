Учёные: Учащённое мочеиспускание может сигнализировать о диабете

Нормальной суточной выработкой мочи у взрослых в медицине считается 1-2 литра. У людей, страдающих от полиурии, её может выделяться 3 и более литров в сутки, что и может рассматриваться сигналом о развитии диабета. Если вовремя не начать лечение, возникнет обезвоживание и последующее нарушение работы почек.Однако учащённое мочеиспускание не всегда указывает на наличие в организме диабета, но может сигнализировать о проблемах с почками, печенью, являться реакцией на употребление кофе либо спиртного, на беременность, а также быть признаком хронической диареи.Иные симптомы диабета следующие: постоянная усталость, особенно после приёма пищи, ощущение сухости во рту, беспричинное чувство голода, падение зрения, зуд, плохое заживление ран, кожные высыпания, снижение иммунитета и подверженность инфекциям, утрата веса.