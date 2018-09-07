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В гостиничном номере в Петербурге горничная обнаружила труп женщины и загадочные документы

В одном из отелей Санкт-Петербурга горничной был обнаружен труп женщины 1970 года рождения. При ней были документы подтверждающие арест на ее имущество в размере более 3 млн рублей.

В гостиничном номере в Петербурге горничная обнаружила труп женщины и загадочные документы


У администрации отеля удалось лишь выяснить, что погибшая заселилась к ним 5 числа текущего месяца и является уроженкой северной столицы России. Тело было обнаружено на левом боку, а конечности были согнуты, одета погибшая была в серые штаны и светлую футболку. Визуально следов насильственной смерти не обнаружено.

Документы, которые находились рядом с трупом, оказались актом ареста имущества на сумму более трех млн рублей, а также рядом лежал документ о займе на такую же сумму. Найден также обычный лист со списком женских имен, напротив которых были указаны разные суммы денег. Сотрудники полиции уже ведут мероприятия по выяснению подробностей загадочной смерти.

 
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Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:30
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