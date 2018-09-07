В гостиничном номере в Петербурге горничная обнаружила труп женщины и загадочные документы

У администрации отеля удалось лишь выяснить, что погибшая заселилась к ним 5 числа текущего месяца и является уроженкой северной столицы России. Тело было обнаружено на левом боку, а конечности были согнуты, одета погибшая была в серые штаны и светлую футболку. Визуально следов насильственной смерти не обнаружено.Документы, которые находились рядом с трупом, оказались актом ареста имущества на сумму более трех млн рублей, а также рядом лежал документ о займе на такую же сумму. Найден также обычный лист со списком женских имен, напротив которых были указаны разные суммы денег. Сотрудники полиции уже ведут мероприятия по выяснению подробностей загадочной смерти.