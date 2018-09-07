В гостиничном номере в Петербурге горничная обнаружила труп женщины и загадочные документы
В одном из отелей Санкт-Петербурга горничной был обнаружен труп женщины 1970 года рождения. При ней были документы подтверждающие арест на ее имущество в размере более 3 млн рублей.
У администрации отеля удалось лишь выяснить, что погибшая заселилась к ним 5 числа текущего месяца и является уроженкой северной столицы России. Тело было обнаружено на левом боку, а конечности были согнуты, одета погибшая была в серые штаны и светлую футболку. Визуально следов насильственной смерти не обнаружено.
Документы, которые находились рядом с трупом, оказались актом ареста имущества на сумму более трех млн рублей, а также рядом лежал документ о займе на такую же сумму. Найден также обычный лист со списком женских имен, напротив которых были указаны разные суммы денег. Сотрудники полиции уже ведут мероприятия по выяснению подробностей загадочной смерти.
У администрации отеля удалось лишь выяснить, что погибшая заселилась к ним 5 числа текущего месяца и является уроженкой северной столицы России. Тело было обнаружено на левом боку, а конечности были согнуты, одета погибшая была в серые штаны и светлую футболку. Визуально следов насильственной смерти не обнаружено.
Документы, которые находились рядом с трупом, оказались актом ареста имущества на сумму более трех млн рублей, а также рядом лежал документ о займе на такую же сумму. Найден также обычный лист со списком женских имен, напротив которых были указаны разные суммы денег. Сотрудники полиции уже ведут мероприятия по выяснению подробностей загадочной смерти.
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:30