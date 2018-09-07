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Qualcomm и Ericsson Friday сделали первый телефонный звонок в условиях сети 5G

Компании Qualcomm и Ericsson Friday сообщают, что им удалось посредством смартфона сделать телефонный звонок, используя при этом сеть передачи стандарта 5G. Для вызова данных применены совместимые с 5G NR спецификации 3GPP Rel-15.
Qualcomm и Ericsson Friday сделали первый телефонный звонок в условиях сети 5G


Для вызова по эфиру (OTA) использованы возможности миллиметровых волн (mmWave) в спектре 39 ГГц с режимом NSA (Non-Standalone). Реализован эксперимент с помощью радиостанции коммерческого направления Ericsson 5G NR AIR 5331, а также тестового мобильного устройства, в котором встроен модем Qualcomm Snapdragon X50 5G и RF-подсистема лаборатории Ericsson в Швеции.

Эксперименты доказали способность компаний приступить к коммерческому использованию 5G NR в стандартных инфраструктурах, а так же смартфонах и многих других мобильных устройствах. Начальные испытания позволяют OEM-производителям и глобальным операторам проводить тесты с использованием собственных устройств и сетей в полевых условиях.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 19:00
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