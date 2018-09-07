Qualcomm и Ericsson Friday сделали первый телефонный звонок в условиях сети 5G

Для вызова по эфиру (OTA) использованы возможности миллиметровых волн (mmWave) в спектре 39 ГГц с режимом NSA (Non-Standalone). Реализован эксперимент с помощью радиостанции коммерческого направления Ericsson 5G NR AIR 5331, а также тестового мобильного устройства, в котором встроен модем Qualcomm Snapdragon X50 5G и RF-подсистема лаборатории Ericsson в Швеции.Эксперименты доказали способность компаний приступить к коммерческому использованию 5G NR в стандартных инфраструктурах, а так же смартфонах и многих других мобильных устройствах. Начальные испытания позволяют OEM-производителям и глобальным операторам проводить тесты с использованием собственных устройств и сетей в полевых условиях.