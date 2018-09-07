Чехлы подсказали размеры смартфонов iPhone 9 и Xs Max
Пользователи Reddit обнаружили в Walmart уже подготовленные к реализации чехлы для новых iPhone, подсказавшие их размеры. Речь идёт о моделях iPhone 9 и Xs Max, анонс которых запланирован на следующую неделю.
На предоставленном фото чехлов для iPhone 9 и Xs Max заметно, что размеры этих смартфонов существенно превышают таковые iPhone X. Если экранная диагональ уже существующей модели составляет 5,8 дюйма, то, следовательно, iPhone 9 и Xs Max – 6,1 и 6,5 дюйма.
В обоих чехлах имеются вертикальные вырезы для камер. iPhone 9 получит одинарную камеру, а Xs Max – двойную.
На предоставленном фото чехлов для iPhone 9 и Xs Max заметно, что размеры этих смартфонов существенно превышают таковые iPhone X. Если экранная диагональ уже существующей модели составляет 5,8 дюйма, то, следовательно, iPhone 9 и Xs Max – 6,1 и 6,5 дюйма.
В обоих чехлах имеются вертикальные вырезы для камер. iPhone 9 получит одинарную камеру, а Xs Max – двойную.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:10