В Санкт-Петербурге на остановке обнаружили сидящий труп мужчины

На проспекте Королёва местные жители на остановке общественного транспорта, возле поворота на улицу Уточкина, обнаружили мертвого сидящего мужчину. Сразу же были вызваны полиция и сотрудники скорой помощи. На данный момент нет информации, что стало причиной смерти человека. О произошедшем сообщили пользователи соцсети ВКонтакте. Они же рассказали, что общественный транспорт продолжает работать на данном участке, но не останавливается возле трупа, а проезжает чуть дальше. Известно, что труп отправлен в морг на судмедэкспертизу, которая установит причину смерти.Местные жители, которые стали свидетелями произошедшего, опубликовали в соцсети фото с места событий.