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В Санкт-Петербурге на остановке обнаружили сидящий труп мужчины

В Санкт-Петербурге на остановке обнаружили труп мужчины. Он находился в сидячем положении.
В Санкт-Петербурге на остановке обнаружили сидящий труп мужчины

На проспекте Королёва местные жители на остановке общественного транспорта, возле поворота на улицу Уточкина, обнаружили мертвого сидящего мужчину. Сразу же были вызваны полиция и сотрудники скорой помощи. На данный момент нет информации, что стало причиной смерти человека. О произошедшем сообщили пользователи соцсети ВКонтакте. Они же рассказали, что общественный транспорт продолжает работать на данном участке, но не останавливается возле трупа, а проезжает чуть дальше. Известно, что труп отправлен в морг на судмедэкспертизу, которая установит причину смерти.

Местные жители, которые стали свидетелями произошедшего, опубликовали в соцсети фото с места событий.

 
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Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 14:25
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