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В Астрахани мужчина убил знакомого и две недели жил с трупом на балконе

В Астрахани мужчина зарубил топором знакомого, а после около двух недель труп пролежал на балконе. По факту убийства человека открыто уголовное дело.
В Астрахани мужчина убил знакомого и две недели жил с трупом на балконе

Материалы делопроизводства передано в суд с обвинительным заключением. Из материалов следует, 25 декабря 2017 года житель города Астрахани пришел в гости к своему знакомому. Однако дверь в квартиру ему открыл неизвестный человек. Он рассказал пришедшему, что убил хозяина этой квартиры, а его тело находится на балконе. Молодой парень сразу же отправился в отделение полиции, где рассказал о произошедшем.

На место выехала оперативно-следственная группа. На балконе был обнаружен труп хозяина квартиры. При его осмотре были зафиксированы травмы характерные для ударов топором. Раны располагались на голове. Как установило следствие, убийство произошло 12 декабря 2017 года. Мужчина спал, а в этот момент ему были нанесены удары топором по голове. После этого труп убитого пролежал 13 дней на балконе. В ходе опроса задержанного по подозрению в убийстве была установлено, что накануне совершенного преступления между мужчинами возник конфликт. Хозяин попросил своего гостя покинуть квартиру. На данный момент собраны все доказательства вины подозреваемого и материалы переданы в суд.

 
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Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 14:52
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