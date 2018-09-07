Павел Воля признался в любви Ляйсан Утяшевой трогательными стихами

Павел Воля и Ляйсан Утяшева уже много лет счастливы в браке. Супруги воспитывают двоих детей - сына Роберта и дочь Софию. Недавно Павел Воля выпустил сборник собственных стихов, многие из них оказались посвящены его любимой жене. Одно из них появилось в микроблоге артиста в социальной сети Instagram и вызвало бурю восторгов среди поклонников звездной четы. Пользователи пишут, что Павел Воля тронул их до глубины души, стихи получились замечательными и потрясающими, а каждое слово в них правдиво и волшебно. Поклонники отмечают, что восхищаются отношением шоумена к своей супруге и называют его настоящим мужчиной, который не боится проявлять своих чувств и выглядит при этом «очень круто».Новый сборник представлен аудиоальбомом «Стихи #2» в iTunes и Apple Music. В своих стихах Павел Воля называет всех влюбленных «святыми».