АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Xiaomi Mi 8 против Pocophone F1: Сравнение смартфонов среднего класса
EUR 79.37 USD 68.25
Курс валют на 07.09.2018

Павел Воля признался в любви Ляйсан Утяшевой трогательными стихами

Павел Воля души не чает в своей жене и часто признается ей в любви, как в социальных сетях, так и во время своих выступлений. В этот раз артист посвятил супруге невероятно трогательные и лиричные стихи.

Павел Воля признался в любви Ляйсан Утяшевой трогательными стихами


Павел Воля и Ляйсан Утяшева уже много лет счастливы в браке. Супруги воспитывают двоих детей - сына Роберта и дочь Софию. Недавно Павел Воля выпустил сборник собственных стихов, многие из них оказались посвящены его любимой жене. Одно из них появилось в микроблоге артиста в социальной сети Instagram и вызвало бурю восторгов среди поклонников звездной четы. Пользователи пишут, что Павел Воля тронул их до глубины души, стихи получились замечательными и потрясающими, а каждое слово в них правдиво и волшебно. Поклонники отмечают, что восхищаются отношением шоумена к своей супруге и называют его настоящим мужчиной, который не боится проявлять своих чувств и выглядит при этом «очень круто».

Новый сборник представлен аудиоальбомом «Стихи #2» в iTunes и Apple Music. В своих стихах Павел Воля называет всех влюбленных «святыми».

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 16:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрия Тарасова раскритиковали за неприкрытую
Глеб Жемчугов советует Илье Яббарову бросить Риту
«Я живу как хочу»: Экс-участница «Дома-2» Дарья
Павел Воля признался в любви Ляйсан Утяшевой
Беременная актриса Дарья Мельникова попала в ДТП
Александра Черно рассмешила зрителей «Дома-2»
В гостиничном номере в Петербурге горничная
В Челябинске мужчина заживо сгорел в строительном
Нелли Ермолаева крестила своего сына и впервые
Телеведущий «Дома-2» Андрей Черкасов в эфире
В Астрахани мужчина убил знакомого и две недели
Теща Ильи Гажиенко заверяет, что его умершая
В Санкт-Петербурге на остановке обнаружили
Манукян: Украинские «патриоты» заклюют Андрея
Ученые зафиксировали на Аляске цунами высотой 200
Диану Шурыгину будут судить за оскорбление и
В Новосибирске пропал 25-летний молодой парень с
Александр Гобозов скучает по Ольге Жариковой и
Экс-участница «Дома-2» Лера Фрост закрутила роман
Ученые выяснили, что йогурты с пробиотиками
Руководство ТНТ признало провал ток-шоу
Мария Кохно сравнила себя с Машей Распутиной
Ани Лорак продемонстрировала шикарное мини-платье
Синоптики прогнозируют дожди в Красноярске
В Новосибирске спасатели освободили с балкона
Учёные: Климат на Земле изменился из-за
Ирина Пинчук вернулась на Поляну к Никите
Выбывший из телепроекта «Замуж за Бузову»
Появилось первое официальное изображение Nokia X7
«Не бывает идеального союза»: Экс-участница
Просмотреть все новости