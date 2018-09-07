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Александра Черно рассмешила зрителей «Дома-2» своим образом русалки

Не удалось участнице телепроекта «Дом-2» Александре Черно похвастаться стройной фигурой, о чем она так сильно мечтала, но при этом не смогла отказаться от употребления вредной пищи, а также заставить себя заниматься спортом.

Девушка надеялась, что пластические хирурги избавят ее от нескольких десятков килограммов жира и даже ходила на консультацию, но позже выяснилось, что никто сотрудничать с капризной Сашей не захотел. Поэтому ей так и пришлось «перезагруженной» отправляться на Остров любви.

Александра Черно рассмешила зрителей «Дома-2» своим образом русалки

Там она сразу начала налегать на местные продукты и буквально за несколько дней поправилась на 4 килограмма, которые хоть и не слишком видны на ее и так немаленькой фигуре, но говорят о том, что двухмесячная «перезагрузка» не дала абсолютно никаких результатов.

Тем не менее, Черно не особо комплексует, а потому с удовольствием носит открытые купальники или короткие сарафаны, заставляя зрителей отказываться от просмотра эфиров с Острова любви.

Александра Черно рассмешила зрителей «Дома-2» своим образом русалки

А на днях возлюбленная Иосифа Оганесяна и вовсе повеселила публику тем, что решила принять участие в конкурсе, где по условиям она должна предстать в образе русалки. Но при покупке костюмов никто не предполагал, что найти рыбий хвост 60-го размера будет очень сложно, поэтому Саше пришлось натянуть имеющийся атрибут лишь на одну ногу, а вторую прикрывать полотенцем.

В эфире было видно, что Черно чувствовала себя неловко в подобном образе, тем более когда рядом с ней веселились миниатюрные участницы, хвост которым подошел идеально. Однако она сама вызвалась поучаствовать в конкурсе, чем очень рассмешила зрителей.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:40
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