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В Новосибирске пропал 25-летний молодой парень с татуировкой на затылке

В Новосибирске пропал 25-летний молодой парень. Из особых примет у него на затылке имеется татуировка.
В Новосибирске пропал 25-летний молодой парень с татуировкой на затылке

Парень пропал 6 сентября в Заельцовском районе города. Он ушёл из дома по улице Дуси Ковальчук и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно. Розыском пропавшего занимаются правоохранительные органы и волонтеры "Доброспас". Молодой парень на момент исчезновения был одет в пальто ниже колена в клетку черно-желтого цвета, брюки чёрные, кеды белые. Рост парня с бородой составляет примерно 170-175 см, он худого телосложения, волосы темные. Также сообщается, что на затылке у него есть татуировка .

Все, кто знает о его местонахождении, просят сообщить в ближайшее отделение полиции или же обратиться к волонтерам "Доброспас".

 
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Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 13:30
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